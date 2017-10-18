Роналду отказывается идти на сделку по делу о неуплате налогов

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду не соглашается на сделку с налоговыми органами по делу о неуплате налогов, сообщает El Mundo. Недавно 32-летний португалец сменил адвокатов, и теперь они настаивают, что обвинения, выдвинутые их клиенту, «неосновательны, бездоказательны и противоправны».
Напомним, в конце июля Криштиану Роналду дал показания в суде. Футболист отвечал на обвинения по поводу уклонения от уплаты налогов на сумму € 14,7 млн с 2011 по 2014 год. Прокуратура считает, что Роналду использовал созданную бизнес-структуру с целью сокрытия своих доходов, полученных за имиджевые права.
Агент Роналду Мендеш даст показания по делу футболиста о неуплате налогов