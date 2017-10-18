Тренер «Вольфсбурга»: и М. Гомес должен бороться за место в основном составе

В «Вольфсбурге» никто не гарантирует места в основном составе нападающему Марио Гомесу. Об этом сказал главный тренер «волков» Мартин Шмидт, подчеркнув, что в лице форварда Дивока Ориги у Гомеса появился серьёзный конкурент.
«В данный момент Ориги на полшага опережает Гомеса. Если Марио смотрел наш матч с «Байером», то видел, что тот, кто сейчас выходит на поле, также забивает. Это должна быть открытая конкуренция между ними. И Гомес должен бороться за место в основном составе», — приводит слова Шмидта Bild.
Ранее сообщалось, что Гомес из-за травмы выбыл из строя на несколько недель. Он получил повреждение голеностопа в матче 3-го тура чемпионата Германии между «Вольфсбуром» и «Ганновером-96» (1:1).
Марио Гомес из-за травмы выбыл из строя на несколько недель