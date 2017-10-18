Калмунд: Хайнкес не волшебник, у него лишь один центральный нападающий

Бывший менеджер леверкузенского «Байера» Райнер Калмунд сомневается, что главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес сможет добиться больших успехов на этом посту. На его взгляд, у мюнхенцев недостаточно сильна линия нападения.
«Хайнкес не волшебник. В его распоряжении лишь один центральный нападающий и два фланговых игрока атакующего плана, которые уже не молоды. К ним нужно добавить молодого Кингсли Комана. Этого для команды, выступающей на трёх турнирах, слишком мало», — приводит слова Калмунда интернет-издание Sport1.
Хайнкес по ходу нынешнего сезона сменил у руля мюнхенцев отправленного в отставку Карло Анчелотти.
Хайнкес считает, что Нагельсман не готов возглавить «Баварию» после сезона