Урсаис считает, что вратарь «Атлетика» Кепа способен играть за «Реал»

Бывший нападающий мадридского «Реала» и «Атлетика» из Бильбао Исмаэль Урсаис прокомментировал информацию испанских СМИ о том, что в услугах голкипера команды Кепы Аррисабалаги заинтересован столичный клуб. Урсаис считает, что Кепа достаточно силён, чтобы выступать в одном из европейских грандов.
«Футболист, являющийся в данный момент вторым вратарём сборной Испании, способен защищать цвета «Реала», «Баварии» или «Атлетико», — приводит слова Урсаиса Marca.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан уже дал согласие на приобретение этого футболиста.
Зидан дал согласие на приобретение голкипера «Атлетика» Кепы