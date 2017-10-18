Бош: результат матча с АПОЭЛ разочаровывает

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош подвёл итоги выездного матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с АПОЭЛ. Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1.
«Результат разочаровывает. Мы начали матч хорошо, но не продолжили в том же духе. Затем мы играли всё медленнее и хуже. Мы не смогли забить быстрый гол, а в такой игре важно забить гол первыми. У нас были шансы в первом тайме, но так и не удалось их реализовать», — цитирует Боша пресс-служба УЕФА.
Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов.
«Реал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью, «Боруссия» Д не смогла обыграть АПОЭЛ