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Бош: результат матча с АПОЭЛ разочаровывает

18 октября 2017, среда. 10:52 Футбол

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош подвёл итоги выездного матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с АПОЭЛ. Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1.

«Результат разочаровывает. Мы начали матч хорошо, но не продолжили в том же духе. Затем мы играли всё медленнее и хуже. Мы не смогли забить быстрый гол, а в такой игре важно забить гол первыми. У нас были шансы в первом тайме, но так и не удалось их реализовать», — цитирует Боша пресс-служба УЕФА.

Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов.

«Реал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью, «Боруссия» Д не смогла обыграть АПОЭЛ
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
АПОЭЛ Боруссия Д Петер Бош
Новости. Футбол
18 октября 2017, среда
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