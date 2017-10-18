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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Мэр Калининграда попросил горожан уехать на время ЧМ-2018 и не бить иностранцев

18 октября 2017, среда. 14:33 Футбол

Мэр Калининграда Александр Ярошук призвал жителей своего города проявлять гостеприимство во время чемпионата мира—2018, высказав мнение, что жителям лучше уехать из города на время матчей.

«Одна из четырёх игр, которая пройдет в Калининграде, точно будет европейская, топовая. В город приедут 70-100 тыс. туристов. Все, конечно, на стадион не попадут. Поэтому стоит навести горожанам порядок у себя во дворах. И лучше планировать выехать из города отдохнуть на природу.

Я призываю всех быть гостеприимными, добрыми, никого не бить. Если владеете английским языком, помогайте туристам — подскажите, пообщайтесь. Город будет переполнен. Движение очень сильно будет затруднено, просто практически запрещено, кроме челноков, которые будут возить болельщиков. Логистика уже вся отработана», — цитирует Ярошука «Интерфакс» со ссылкой на эфир местной радиостанции.

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Источник: Интерфакс Сообщить об ошибке
Теги
ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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