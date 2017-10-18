Женская сборная Дании из-за финансов отказалась играть в отборочном матче ЧМ

Игроки женской сборной Дании отказались проводить отборочный матч чемпионата мира 2019 года с командой Швеции из-за разногласий со своей футбольной федерацией по финансовым вопросам.
Датский футбольный союз принял решение по новой структуре организации не считать игроков женской национальной команды сотрудниками союза, что вызвало возмущение в стане команды, сообщает The Sun.
Игроки женской команды считают, что к ним совсем иное отношение со стороны Датского футбольного союза, нежели к мужской сборной. Долгие переговоры найти компромисс между сторонами не достигли успеха.
Женская сборная сделала два разных предложения в попытке выйти из тупика, но оба были отвергнуты союзом. Одна из идей, которую предложила команда, состояла в том, чтобы мужская команда перечисляла женской сборной £ 60 тыс. в год (€ 67,6 тыс.) и имела те же основные права, что и мужчины.