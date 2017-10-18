«Шанхай СИПГ» с Халком в составе уступил «Ураве» и не вышел в финал азиатской ЛЧ

«Шанхай СИПГ» уступил «Ураве Ред Даймондс» в ответном матче 1/2 финала азиатской Лиги чемпионов и не смог пробиться в финал турнира. Первая встреча, проходившая в Шанхае, завершилась вничью (1:1), а в Японии китайцы проиграли 0:1.
Единственный гол был забит на 11-й минуте. После передачи Йосуке Касиваги отличился Рафаэл Силва. В составе «Шанхая СИПГ» выступавшие в России Халк и Одил Ахмедов отыграли 90 минут и получили по жёлтой карточке.
В финале «Урава Ред» сыграет с «Аль-Хилялем». Первый матч состоится 18 ноября, а ответный — 25 ноября.