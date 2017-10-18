На автобус «Спартака» вписаны имена фанатов, не пропустивших матчи сезона-16/17

«Спартак» опубликовал фотографии клубного автобуса, который изменил дизайн после того, как на борту появились имена 2690 болельщиков, не пропустивших ни одного матча в прошлом сезоне, который стал чемпионским для красно-белых.
«Теперь борт нашего клубного автобуса украшают имена 2690 болельщиков, не пропустивших ни одного матча в чемпионском сезоне-2016/17. Новый дизайн выполнен в клубных цветах, а одним из важнейших его элементов стал год основания клуба, 1922-й, сложенный из имён болельщиков», — говорится в официальном «твиттере» столичного клуба.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «твиттере» «Спартака».