Защитник сборной Ганы на ЧМ среди юношей не попал по пустым воротам

Защитник юношеской сборной Ганы (U17) Гидеон Менса во время матча 1/8 финала чемпионата мира среди юношей с командой Нигера не смог поразить ворота соперников из выгодной позиции.
После передачи от партнёра Менса оставался один перед пустыми воротами, но подставил ногу таким образом, что мяч пролетел выше цели.
Однако этот промах не помешал его команде добыть в этой встрече победу (2:0) и выйти в четвертьфинал, где сборная Ганы сыграет с командой Мали.
Если у вас не отображается видеозапись с промахом Менса, то её можно посмотреть в «твиттере» Eurosport UK.