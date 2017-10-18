Джеко: ничто не сравнится с Римом, здесь люди сходят с ума по футболу

Форвард «Ромы» Эдин Джеко поделился впечатлениями от жизни в Риме, отметив уникальность этого города.
«Ничто не сравнится с Римом, ничто. Люди там сходят с ума по футболу. В хорошем смысле. Я играл в Германии, в Англии, но никто даже близко не может подобраться к Риму. Это особый город с особой связью с клубом, люди его обожают. В Манчестере я мог пойти на обед или на прогулку и время от времени люди останавливали меня, вежливо прося сделать фотографию.
В Риме я не могу нормально ходить по городу. Римляне страстные, любят свой клуб и игроков, их внимание огромно. Такое внимание поднимает ожидания и давление. Мне это нравится, потому что страсть и любовь — это то, что должно быть в футболе», — цитирует игрока Guardian.
Монтелла: «Милан» должен принять критику, даже если она преувеличена