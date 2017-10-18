Ал. Миранчук: «Локомотив» сделал выводы после поражения в Уфе

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился ожиданиями в преддверии выездного матча против «Шерифа» в третьем туре группового этапа Лиги Европы (19 октября).
«Мы сделали выводы после поражения в чемпионате. Собрались с командой, с тренером, обсудили игру с «Уфой». Нужно сделать всё, чтобы уехать отсюда с тремя очками.
Поздравили меня и брата с днём рождения, как обычно: мы собрались на базе, вместе посмотрели Лигу чемпионов, сказали много тёплых слов. Думаю, что самым лучшим подарком будет победа в завтрашнем матче", — цитирует игрока пресс-служба ФК «Локомотив».
Сёмин: если «Локо» фаворит, это не значит, что победа в Молдавии гарантирована