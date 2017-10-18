Куман: на сегодняшний день руководство «Эвертона» меня полностью поддерживает

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман сообщил, что руководители клуба поддерживают его, несмотря на плохие результаты команды. «Ириски» занимают 16-е место в турнирной таблице АПЛ.
«На самом деле не было никаких ультиматумов или намеков, руководство клуба поддерживает команду и тренера. В футболе это важный момент, но нельзя забывать, что в нашем виде спорта всё зависит от результатов. Тем не менее на сегодняшний день руководство «Эвертона» меня полностью поддерживает», — цитирует Кумана Sportsmole.
Куман: «Эвертон» показывает себя не очень хорошо, но я горжусь командой