Вице-президент «Карабаха»: мир будет аплодировать нашей игре с «Атлетико»

Вице-президент «Карабаха» Тахир Гезаль прокомментировал домашнюю ничью с «Атлетико» (0:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Карабах» вновь доказал, что способен бороться против сильнейших клубов мира. Команда достойно представляет нашу страну. «Карабах» – это сила нашего народа и президента, которых я поздравляю с этим результатом. Мир будет аплодировать этой игре. Сегодня покидаем стадион с гордо поднятой головой. Жаль, что не победили. Шанс был, но не вышло. Постараемся и в Мадриде сыграть так же. Вы и сами видели, как мы прессинговали. Если и там добудем положительный результат, то у нас будут шансы в группе.
Нам будет очень тяжело занять третье место в группе и получить путёвку в Лигу Европы. Мы попали в «группу смерти». Хотя и заработали своё первое очко. Шанс будет, если снова заработаем очки», — цитирует Гезаля Azerisport.