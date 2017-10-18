Годин: у «Атлетико» снова была импотенция в реализации голевых моментов

Защитник «Атлетико» Диего Годин прокомментировал ничью с «Карабахом» (0:0) в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, отметив низкую реализацию голевых моментов в исполнении своей команды.
«Трудный получился матч, в котором мы не смогли забить, несмотря на голевые моменты. Мы больше не можем позволить себе терять очки. Снова у нас была импотенция в реализации, как и в стартовом матче с «Ромой». Когда не можете забить и найти способов вскрыть защиту, то это нормально, если начинаете беспокоиться. У нас сегодня были шансы. Не будь их — вот тогда бы я волновался. Теперь нас ждёт ответный матч с «Карабахом» в Мадриде, в котором мы должны победить его, а затем и «Рому». Пока выход из группы зависит от нас, мы будем бороться за это», — цитирует Година Azerisport.