Мбаппе — самый результативный тинейджер в истории Лиги чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил свой восьмой гол в Лиге чемпионов в матче с «Андерлехтом». Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу парижан.
Благодаря этому забитому мячу 18-летний француз побил рекорд известного в прошлом голландского форварда Патрика Клюйверта и стал самым результативным тинейджером (до 19 лет) в истории главного еврокубкового турнира.
Минувшим летом Мбаппе на правах аренды перешёл в «ПСЖ» из «Монако», в составе которого он забил шесть голов в Лиге чемпионов.
Видео гола Килиана в матче с «Андерлехтом» можно посмотреть в «Твиттере».
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