Ди Франческо: Джеко показал очень качественную игру с «Челси» и мог забить ещё

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился впечатлениями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (3:3) и отметил игру нападающего команды Эдина Джеко, оформившего дубль.
«В первом тайме мяч практически всё время был на половине поля „Челси“, у нас было почти 60% времени владения мячом. Статистика показывает, что „Рома“ стремилась диктовать сопернику свою игру. Знаю, что мы способны на многое, когда работаем вместе и так, как я этого хочу. Команда на правильном пути.
В первую очередь Коларов — профессионал, и он это показывает на тренировках. Александар — пример для молодых. Что касается Джеко, то мы знаем, что он много забивает, но меня особенно радует его игра, настрой. Эдин играл на команду и, делая это, получал много возможностей поразить ворота. Он мог забить больше голов. В целом наш форвард провёл очень качественный матч», — приводит слова Ди Франческо пресс-служба УЕФА.