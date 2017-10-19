Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Пьянич: «Ювентусу» немного не повезло с автоголом, и мы должны были ответить

19 октября 2017, четверг. 02:39 Футбол

Полузащитник «Ювентуса» Маралем Пьянич, ставший автором первого гола в ворота «Спортинга» (2:1) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов, поделился впечатлениями от победы над соперниками из Португалии, отметив, что спустя две недели итальянцы попробуют добиться успеха и в Лиссабоне.

«Нам немного не повезло с автоголом, но это футбол, и мы должны были ответить. «Спортинг» — неплохая команда, и мы хорошо сыграли. Это был сложный матч, но мы заслужили победу и очень этим счастливы.

Теперь нам нужно закрепить успех на групповом этапе, так что в Лиссабон мы поедем побеждать», — сказал после игры хавбек в эфире Mediaset Premium.

«Барселона» обыграла «Олимпиакос», «Ювентус» одолел «Спортинг»
Источник: Mediaset Premium Сообщить об ошибке
Теги
Спортинг Лиссабон Ювентус Миралем Пьянич
Новости. Футбол
19 октября 2017, четверг
02:39 Пьянич: «Ювентусу» немного не повезло с автоголом, и мы должны были ответить
02:20 Роджерс: не впечатлён игрой мюнхенцев, «Селтик» мог бы с ними справиться
02:18 Ди Франческо: Джеко показал очень качественную игру с «Челси» и мог забить ещё
02:09 Хайнкес: «Бавария» претендует на выход в плей-офф, поэтому было важно выиграть
02:01 С. Роберто — о Месси: нет слов, чтобы описать лучшего игрока в истории футбола
01:52 Эмери: «ПСЖ» хорошо начал, но затем ненадолго потерял нить игры с «Андерлехтом»
01:44 Месси назван лучшим игроком матча «Барселона» – «Олимпиакос»
01:34 Мбаппе — самый результативный тинейджер в истории Лиги чемпионов
01:34 Моуринью: не было ощущения, что «МЮ» может пропустить. Знали, что наш гол придёт
01:22 «Челси» — «Рома» — 3:3. Видеообзор матча
01:18 Вальверде: думаю, Пике забил гол рукой, действуя инстинктивно
01:14 ЦСКА — «Базель» — 0:2. Видеообзор матча
01:10 Пономарёв: в ЦСКА нет нападающих, Игнашевич уже не тянет, Миланов — никакой
01:00 Сухи: вчера в гостинице смотрел матч «Спартака» с «Севильей», ребята обрадовали
00:56 Вице-президент «Карабаха»: мир будет аплодировать нашей игре с «Атлетико»
00:51 Джеко: возможно, я забил «Челси» один из лучших голов в карьере
00:43 Т. Джака — после победы над ЦСКА: это был мой день
00:42 Конте: должен взять на себя ответственность за результат матча с «Ромой»
00:39 Боков: Акинфеева давно склоняют по полной программе, но Игорёк — это полкоманды
00:35 Гризманн: «Атлетико» нужно верить в себя, у нас есть ещё три матча
00:31 Оберлин: на самом деле, я мог забить ЦСКА три мяча
00:20 Головин: ЦСКА не хватило креативности в игре с «Базелем», мы плохо атаковали
00:20 Тренер «Базеля»: отлично проанализировали игру ЦСКА и сыграли так, как нужно
00:17 Сухи: я скучал по России и играм с ЦСКА, «Базель» мог забить ещё больше
00:14 Кучаев: взрослая Лига чемпионов — это совсем другой уровень
00:08 Гончаренко: Акинфеев – последний, кого можно винить в первом голе «Базеля»
00:07 Хомуха: если бы не уверенные действия Акинфеева, счёт был бы гораздо крупнее
00:04 А. Березуцкий: если будем играть так, ни о каком выходе в Европу думать нечего
00:00 Азар: когда ведёшь со счётом 2:0 на своём поле, нужно доводить дело до победы
18 октября 2017, среда
23:58 Гончаренко: не могу назвать игрой то, что было в 1-м тайме. Как-то всё трусливо
23:57 Годин: у «Атлетико» снова была импотенция в реализации голевых моментов
23:43 Фанаты ЦСКА спели песню Басты, Джака и Оберлин огорчили Акинфеева. Фоторепортаж
23:41 «Барселона» обыграла «Олимпиакос», «Ювентус» одолел «Спортинг»
23:40 «Манчестер Юнайтед» обыграл «Бенфику», одержав третью подряд победу в ЛЧ
23:39 «Бавария» разгромила «Селтик», «ПСЖ» забил четыре гола «Андерлехту»
23:37 «Челси» и «Рома» не выявили победителя, Азар и Джеко отметились дублями
23:35 ЦСКА проиграл «Базелю» в домашнем матче Лиги чемпионов
23:31 Де Брёйне – о перепалке с Сильвой: у меня случаются такие разговоры даже с женой
23:17 Пике впервые удалён в матче Лиги чемпионов, после того как забил гол рукой
23:15 Месси забил свой 100-й гол в еврокубках
23:15 Маркевич: думаю, «Шахтёр» пройдёт дальше в Лиге чемпионов
22:56 Ермакович: БАТЭ необходимо побеждать «Кёльн». Будем бороться за три очка!
22:44 Куман: на сегодняшний день руководство «Эвертона» меня полностью поддерживает
22:43 Болельщики «Ромы» перед матчем с «Челси» подрались с полицией
22:40 Тренер «Карабаха»: судья ошибся, удалив Ндлову после симуляции
Все новости RSS
Партнерский контент