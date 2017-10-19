Пьянич: «Ювентусу» немного не повезло с автоголом, и мы должны были ответить

Полузащитник «Ювентуса» Маралем Пьянич, ставший автором первого гола в ворота «Спортинга» (2:1) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов, поделился впечатлениями от победы над соперниками из Португалии, отметив, что спустя две недели итальянцы попробуют добиться успеха и в Лиссабоне.
«Нам немного не повезло с автоголом, но это футбол, и мы должны были ответить. «Спортинг» — неплохая команда, и мы хорошо сыграли. Это был сложный матч, но мы заслужили победу и очень этим счастливы.
Теперь нам нужно закрепить успех на групповом этапе, так что в Лиссабон мы поедем побеждать», — сказал после игры хавбек в эфире Mediaset Premium.
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