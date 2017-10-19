Динь: Месси каждый день доказывает, что является лучшим в мире

Защитник «Барселоны» Лука Динь не поскупился на похвалу в адрес нападающего команды Лионеля Месси после домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом». Аргентинский футболист стал автором гола и результативной передачи, способствовав победе каталонской команды со счётом 3:1. Сам Динь провёл третий гол в этом матче.
«Отлично, если мне удаётся быть полезным команде. Но самое важное – победа «Барселоны». И для этого все футболисты выкладываются максимально. Что же касается Месси, то он каждый день доказывает, что является лучшим в мире», — приводит слова Диня Marca.
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