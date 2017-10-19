Жером Боатенг: «Бавария» могла победить с более крупным счётом

Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг прокомментировал матч группового этапа Лиги чемпионов с «Селтиком». Играя на своём поле, подопечные Юппа Хайнкеса сумели забить в ворота шотландцев три гола, а свои удержать на замке.
«Мы стартовали в игре должным образом, создали много голевых моментов и могли победить с более крупным счётом. Первый тайм можно отнести нашей команде в актив, а вот во второй половине мы действовали слишком небрежно и совершали много ошибок. Тем не менее имели возможность забить больше. Видно, что футболисты «Баварии» получают наслаждение от футбола», — цитирует Боатенга официальный сайт немецкого гранда.
Мюллер: «Бавария» была мотивирована, поэтому мощно начала игру с «Селтиком»