Мюллер: «Бавария» была мотивирована, поэтому мощно начала игру с «Селтиком»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер, ставший автором первого гола в ворота «Селтика» (3:0) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов, дал оценку победе над гостями из Шотландии и отметил мощный старт своей команды на поле «Альянц-Арены».
«Мы были мотивированы после победы над «Фрайбургом» и рассчитывали взять три очка на переполненном домашнем стадионе. Поэтому мы очень мощно действовали с самого начала матча и пробовали использовать пространство, которое предоставлял соперник.
Мы постоянно атаковали, хотя нужно было бы создавать больше голевых моментов», — приводит комментарий форварда клубная пресс-служба.
Хайнкес: «Бавария» претендует на выход в плей-офф, поэтому было важно выиграть