Перес: решение о назначении Зидана главным тренером изменило будущее «Реала»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес ничуть не жалеет о том, что назначил Зинедина Зидана на пост главного тренера команды. Французский специалист по ходу сезона-2015/16 сменил у руля «сливочных» уволенного за слабые результаты Рафаэля Бенитеса.
«Решение о назначении Зидана главным тренером изменило будущее «Реала». В футболе иногда бывает и так, что тренер не добивается успехов, однако Зидан работает отлично. Сегодня никто не сомневается в том, что он является лучшим тренером в мире», — приводит слова Переса Marca.
Под руководством Зидана «Реал» дважды выиграл Лигу чемпионов (сезон-2015/16 и 2016/17), чемпионат Испании (сезон-2016/17), Суперкубок страны (2017), Суперкубок УЕФА (2016, 2017) и клубный чемпионат мира (2016).
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