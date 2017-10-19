Эдерсон: «Манчестер Сити» готов бороться за победу во всех турнирах

«Манчестер Сити» готов бороться за победу во всех турнирах, в которых участвует. Об этом рассказал голкипер манкунианцев Эдерсон Мораес, отметив, что у «горожан» подобралась отличная молодая команда.
«Я думаю, что у нас действительно отличная молодая команда. «Манчестер Сити» готов бороться за победу во всех турнирах, в которых участвует. Речь о Премьер-лиге, Лиге чемпионов и всех Кубках. Если мы продолжим хорошо делать свою работу, у нас будет шанс выиграть один, два или три трофея. Нужно сосредоточиться на своих целях», — цитирует Эдерсона NBC Sports.
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