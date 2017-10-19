В прошлом году ЦСКА хотел купить форварда «Базеля» Оберлина

Нападающий «Базеля» Димитри Оберлин летом прошлого года мог перейти из швейцарского клуба в ЦСКА. Об этом на своей странице в «Твиттере» рассказал футбольный агент Дмитрий Селюк. Накануне «армейцы» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов уступили «Базелю» (0:2) и Оберлин стал автором одного из голов.
«А ведь Оберлин мог играть за ЦСКА. Год назад я вёл переговоры с Яровинским на эту тему», — говорится в сообщении.
Бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский подтвердил слова агента.
«Это правда, мы не договорились по финансам. Очень хотели его приобрести», — сказал Яровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.