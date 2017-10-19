Селюк: когда ЦСКА интересовался Оберлином, он стоил € 5 млн, сейчас все € 15 млн

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился подробностями несостоявшегося перехода швейцарского форварда Димитри Оберлина в ЦСКА из австрийского «Зальцбурга». В данный момент футболист выступает на правах аренды за швейцарский «Базель». В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов Оберлин в составе «Базеля» забил гол в ворота ЦСКА.
«Мы с товарищем из Швейцарии занимаемся Оберлином вместе. Чуть меньше года назад мы обсуждали его с Яровинским – ЦСКА был заинтересован. Дело в том, что в то время Траоре как раз уходил из ЦСКА и мы рассматривали возможность такой замены. Оберлин был в аренде в «Альтахе», где хорошо себя проявил, и «Зальцбург» забрал его к себе. К слову, в «Базеле» он сейчас тоже в аренде.
Год назад «Зальцбург» продавал Оберлина за € 5 млн. И в принципе мы с ЦСКА договорились, но в итоге не сложилось – по финансовым или каким-то ещё причинам, не знаю. «Зальцбург» был готов, ЦСКА – нет. На самом деле вопрос можно было бы решить и летом – мы возвращались к теме. Тогда и «Халл Сити» Яровинского с удовольствием бы его взял – но, увы, «Базель» уже подписал.
Мы с Яровинским по-прежнему общаемся, хоть он и ушёл из ЦСКА. К примеру, в своё время я предлагал ЦСКА Чакветадзе из тбилисского «Динамо», а сейчас он ушёл в «Гент» за миллион. Просто Яровинский — адекватный человек, а многим в российских клубам всё это не нужно.
Дело даже не в Оберлине – теперь «Базель» будет его продавать минимум за € 15 млн. Надо обращать внимание на молодых, талантливых ребят! Это бюджет в копилку. «Зальцбург» в этом плане поступает грамотно. А наши клубы берут 33-летний неликвид – в итоге футбол и остаётся на том же уровне. Так получилось, например, с Вандерсоном. Я предложил его в «Краснодар» бесплатно – не взяли. Предлагал в «Мордовию», где играл его брат Данило. Увы, никому ничего не надо», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.