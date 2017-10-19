Эллардайс: я не готов возглавить «Лестер»

Бывший главный тренер «Кристал Пэлас» и сборной Англии Сэм Эллардайс прокомментировал новость о том, что может возглавить «Лестер Сити», который остался без главного тренера. 17 октября руководство клуба объявило об уходе Крэйга Шекспира.
«Лестер» — большой клуб. Я бы хотел управлять им, но не думаю, что настало время. Я не готов. Будучи много лет в футболе и сейчас находясь без команды, я наслаждаюсь своей жизнью. Да, меня бы заинтересовала эта работа, я бы возглавил «Лестер», но не в этот момент», — цитирует Эллардайса talkSPORT.
Сэм Эллардайс находится без работы с мая 2017 года, когда покинул «Кристал Пэлас».
«Лестер» объявил об уходе Шекспира с поста главного тренера