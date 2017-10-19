В Италии футболиста дисквалифицировали за то, что он помочился в сторону фанатов

В чемпионате Италии футболиста дисквалифицировали за то, что во время матча он помочился в сторону фанатов соперника. Об этом сообщает Football Italia.
Инцидент произошёл в итальянской Серии D в матче между «Туррис» и «Сарнесе». Полузащитник Джованни Либерти помочился в направлении болельщиков гостей и показывал неприличные жесты половым органом. В итоге дисциплинарный комитет отстранил футболиста на пять матчей.
Руководство «Турриса» намерено обжаловать данное решение, а президент Антонио Колантонио выступил с заявлением.
«Это несправедливое решение. Наш игрок не делал того, о чём говорится. В разминочной зоне есть фонтан у стены. Игрок готовился выйти на поле и просто попил воды и поправил майку. Дисциплинарный комитет же руководствуется только показаниями помощника рефери, который располагался на противоположной стороне поля.
Гости также подтвердили, что наш игрок не сделал ничего плохого. Я расстроен решением суда и подам апелляцию», — сказал Колантонио.