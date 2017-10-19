Экс-нападающий «Спартака» Эменике сообщил, что его дом в Афинах был ограблен

Нападающий «Олимпиакоса» Эммануэль Эменике, известный в России по выступлению за «Спартак», был ограблен. Об этом футболист написал на своей странице в «Твиттере».
«Последние два дня не были нормальными. Мой дом в Афинах ограбили. Грабители вынесли деньги, ювелирные изделия и другие ценные вещи», — говорится в сообщении.
Эммануэль Эменике играл в «Спартаке» с 2011 по 2013 год, откуда затем перешёл в «Фенербахче». Летом этого года 30-летний футболист покинул Турцию и подписал двухлетний контракт с «Олимпиакосом».
Гол Эменике помог «Олимпиакосу» победить «Партизан» в матче квалификации ЛЧ