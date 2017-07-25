Гол Эменике помог «Олимпиакосу» победить «Партизан» в матче квалификации ЛЧ

«Партизан» проиграл «Олимпиакосу» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Белграде на стадионе «Партизан» и завершилась со счётом 1:3.
Уже на 6-й минуте нападающий Эль-Фарду Бен Набуан вывел греческую команду вперёд, однако спустя четыре минуты форвард сербов Леандре Тавамба сравнял счёт. В начале второй половины игры Бен Набуан с передачи экс-полузащитника «Анжи» Мехди Карселы-Гонсалеса оформил дубль, а на 91-й минуте бывший форвард «Спартака» Эммануэль Эменике закрепил победу гостей.
Ответный матч между командами пройдёт 2 августа в Греции.
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