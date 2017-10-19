Полузащитник «Спартака» Квинси Промес вошёл в команду недели Лиги чемпионов по итогам 3-го тура группового этапа.
Напомним, что голландец сделал дубль и отметился двумя голевыми передачами в матче с «Севильей», которую «Спартак» разгромил со счётом 5:1.
В команду недели, состав которой был опубликован УЕФА, также вошли Роберто Фирмино, Мохамед Салах, Филиппе Коутиньо, Трент Александер-Арнольд (все — «Ливерпуль»), Бернард («Шахтёр»), Таулант Джака («Базель»), Эден Азар («Челси»), Матс Хуммельс («Бавария»), Александар Коларов («Рома») и Альфонс Ареола («ПСЖ»).
Промес номинирован на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов