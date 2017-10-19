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Промес вошёл в команду недели Лиги чемпионов

19 октября 2017, четверг. 17:24 Футбол

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес вошёл в команду недели Лиги чемпионов по итогам 3-го тура группового этапа.

Напомним, что голландец сделал дубль и отметился двумя голевыми передачами в матче с «Севильей», которую «Спартак» разгромил со счётом 5:1.

В команду недели, состав которой был опубликован УЕФА, также вошли Роберто Фирмино, Мохамед Салах, Филиппе Коутиньо, Трент Александер-Арнольд (все — «Ливерпуль»), Бернард («Шахтёр»), Таулант Джака («Базель»), Эден Азар («Челси»), Матс Хуммельс («Бавария»), Александар Коларов («Рома») и Альфонс Ареола («ПСЖ»).

Промес номинирован на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Базель Ливерпуль Рома ФК ПСЖ ФК Спартак Челси Шахтёр Донецк Александар Коларов Бернард Квинси Промес Матс Хуммельс Мохамед Салах Роберто Фирмино Филиппе Коутиньо Эден Азар
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