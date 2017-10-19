Жардим: Рыболовлев по-прежнему с «Монако» и оказывает нам большую поддержку

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим сообщил, что президент и владелец клуба Дмитрий Рыболовлев продолжает оказывать поддержку команде, несмотря на личные проблемы.
«Наш президент всегда оказывает нам большую поддержку. А личные дела – это его личные дела. Рыболовлев по-прежнему с нами, как и раньше, отправляет нам сообщения. Всё остальное – это его личные дела», — цитирует Жардима L'Equipe.
Ранее сообщалось, что Рыболовлев обвиняется во вмешательстве в личную жизнь. Судебный иск на российского предпринимателя подала гражданка Болгарии Тани Раппо.
Владелец «Монако» обвиняется во вмешательстве в личную жизнь