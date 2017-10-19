Ал. Миранчук не поможет «Локомотиву» в матче с «Шерифом» из-за повреждения

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук пропустит матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы с молдавским «Шерифом».
Как сообщает официальный «твиттер» «железнодорожников», 22-летний хавбек накануне получил небольшое повреждение.
Миранчук будет готовиться к матчу 14-го тура российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», который состоится в Москве 23 октября.
«Локомотив» выйдет на поле в следующем составе: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбусь, Фарфан, Ан. Миранчук, Тарасов, И. Денисов, Фернандеш, Эдер.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Шериф» — «Локомотив». Начало — в 22:05 мск.
Нигматуллин: «Локомотив» в матче с «Шерифом» должен играть первым номером