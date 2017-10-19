Нигматуллин: «Локомотив» в матче с «Шерифом» должен играть первым номером

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча Лиги Европы, в котором «железнодорожники» сыграют в гостях с молдавским «Шерифом».
«При всём уважении к «Шерифу», к молдавскому футболу, всё-таки уровень у них гораздо ниже. «Локомотив» — несомненный фаворит сегодняшней игры и должен продемонстрировать всё своё мастерство. Главным нашим соперником в этом матче могут стать лишь сами «железнодорожники», которые плохо настроятся на матч. Я совершенно случайно послушал — и сильно пожалел — «сторис» Дмитрия Тарасова. Понял для себя, что с настроем не всё в порядке. Но надеюсь, на футбольном поле всё-таки будет лучше.
Сегодня «Локомотив» однозначно должен играть первым номером. Хотя он зачастую прежде всего заботится о надёжной обороне, а уже потом об атаке, но в этом матче «железнодорожники» должны доминировать. «Локомотив» постарается реабилитироваться после игры с «Уфой». Любому целеустремлённому и самолюбивому спортсмену после поражения хочется побыстрее победить в следующем матче. Хочется вернуть веру в самого себя, веру тренера и болельщиков.
Что касается «Шерифа», то команда пробилась в Лигу Европы, что говорит об определённом уровне. В еврокубках откровенно слабых соперников быть не должно. Думаю, они захотят перед старшим братом показать себя во всей красе. Хотя я считаю, что «Уфа» потенциально сильнее молдавского клуба. Думаю, «Локомотив» сегодня победит со счётом 3:1», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Шериф» — «Локомотив». Начало — в 22:05 мск.