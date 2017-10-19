Голы Нецида и Данни помогли «Славии» сыграть вничью с «Вильярреалом» Черышева

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Вильярреал» принимал на своём поле пражскую «Славию». Встреча проходила на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» и завершилась со счётом 2:2.
В составе гостей голы забили экс-форвард ЦСКА Томаш Нецид и бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни. За «Вильярреал» отличились Мануэль Тригерос и Карлос Бакка. В составе испанской команды на 46-й минуте на поле появился российский полузащитник Денис Черышев.
«Вильярреал» и «Славия» набрали по пять очков и располагаются на первой и второй строчках соответственно в турнирной таблице группы А.