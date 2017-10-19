БАТЭ одолел «Кёльн», лондонский «Арсенал» переиграл «Црвену Звезду»

Белорусский БАТЭ одержал победу над немецким «Кёльном» в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы — 1:0. Единственный гол в этой встрече забил полузащитник хозяев Алексей Риос, поразивший ворота Тимо Хорна на 55-й минуте.
В параллельном матче сербская «Црвена Звезда» принимала английский «Арсенал». Гости получили численное преимущество на 80-й минуте, когда с поля за две жёлтые карточки был удалён Милан Родич. На 85-й минуте «канониры» благодаря усилиям Оливье Жиру вырвали победу. Счёт — 1:0 в пользу лондонцев.
Турнирное положение в группе H: 1. «Арсенал» Лондон — 9 очков; 2. «Црвена Звезда» — 4; 3. БАТЭ — 4; 4. «Кёльн» — 0.