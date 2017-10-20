Вернидуб: отдать преимущество «Герте» в начале матча было запланированным ходом

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб прокомментировал победу над «Гертой» (2:1) в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
«Мы показали хорошую игру против серьезной команды. То, что в начале матча мы отдали преимущество сопернику, было запланированным ходом. Не то чтобы „Герте“ удалось создать какие-то особо опасные моменты, но мы оборонялись. В середине первого тайма мы включили высокий прессинг, лишив соперника возможности разыгрывать мяч. После этого преимущество перешло к нам, и мы заработали штрафной, после которого забил Силас. Весь второй тайм можно записать нам в актив, за исключением момента с голом Зельке. Команде удалось хорошо разбежаться, и мы создавали много опасных моментов», — приводит слова Вернибуда Football.ua.
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