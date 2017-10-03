«Арсенал» готов продать Озила, который хочет зарабатывать £ 350 тыс. в неделю

«Арсенал» рассматривает вариант продажи полузащитника Месута Озила в зимнее трансферное окно, чтобы выручить за него деньги, учитывая, что контракт с немецким футболистом рассчитан до лета 2018 года. Если хавбек не покинет команду зимой, то летом будущего года Озил сможет покинуть «Арсенал» в качестве свободного агента.
Как сообщает Mirror, 28-летний игрок готов остаться в лондонском клубе только если ему будет предложена зарплата £ 350 тыс. (около € 395 тыс.) в неделю. Ранее в СМИ сообщалось, что полузащитник «Арсенала» принял решение не продлевать свой контракт.
Немецкий игрок перешёл в лондонский клуб в 2013 году, когда был приобретён из «Реала» примерно за € 47 млн.
Озил принял решение покинуть «Арсенал» по окончании сезона