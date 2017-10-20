Жиру: не видел никого из партнёров, поэтому пробил в падении

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру прокомментировал свой гол в ворота «Црвены Звезды» в матче третьего тура Лиги Европы. Жиру отличился ударом в падении через себя на 85-й минуте, принеся своей команде минимальную победу — 1:0.
«В той позиции я не видел никого из партнёров, поэтому пробил в падении, и мяч влетел в сетку. Я очень рад за команду, поскольку мы сохраняли уверенность до конца. Мы вели игру, нам просто нужно было немного терпения. Было очень сложно играть, на стадионе царила невероятна атмосфера, но мы заслужили три очка», — приводит слова Жиру официальный сайт «канониров».
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