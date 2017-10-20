«Реал» имеет приоритетное право приобретения форварда «Лиона» Мариано

Стали известны некоторые детали перехода нападающего Мариано Диаса Мехии из мадридского «Реала» в «Лион», передаёт Marca.
Сумма трансферной операции составила € 8 млн. Согласно информации источника, «Королевский клуб» не имеет права выкупа трансферного листа футболиста. Однако испанский гранд получит 35% от суммы, которая поступит в казну «Лиона» в случае перехода Мариано в другой клуб. При этом у «Реала» есть приоритет выкупа прав на футболиста.
Ранее руководство «Лиона» выразило благодарность форварду «Реала» Кариму Бензема за рекомендацию Мариано.
«Лион» поблагодарил Бензема за рекомендацию нападающего Мариано