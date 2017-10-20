Агент: Бензема счастлив в «Реале», он не намерен покидать клуб

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема не планирует менять клубную прописку. Об этом сообщил агент французского футболиста Карим Джазири в ответ на вопрос об интересе лондонского «Арсенала» к его клиенту.
«Бензема счастлив в «Реале». Он только продлил контракт с клубом и не намерен покидать «Реал», — приводит слова Джазири Mundo Deportivo.
Бензема нередко подвергался критике за свою игру в «Реале». В основном его критиковали за то, что игрок забивает мало, однако тренеры «сливочных» неизменно выражали игроку доверие, подчёркивая, что игровые достоинства Бензема сводятся не только к голам.
Действующее соглашение Бензема с испанским грандом рассчитано до лета 2021 года.
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