Аленичев рассказал, о чём его попросил Моуринью, выпуская на замену в финале ЛЧ

Экс-наставник «Спартака», ныне главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев, которому 20 октября исполнилось 45 лет, в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко вспомнил людей, благодаря которым состоялся как футболист.
В числе прочего Аленичев, выступавший в «Порту» под руководством Жозе Моуринью, рассказал, о чём его попросил португальский тренер, выпуская на замену в финальном матче Лиги чемпионов с «Монако» 26 мая 2004 года.
«Перед финалом Лиги чемпионов ничего из ряда вон выходящего тренер не говорил. В таких случаях лишние слова не нужны – всем и так всё ясно. В Гельзенкирхене установка длилась семь-восемь минут: состав, минимальные тактические нюансы. Отправляя меня на замену, Жозе попросил: «Дмитрий, наладь игру в центре поля, помоги полузащитникам. Ну и постарайся забить – я думаю, у тебя это получится. В бой».
Аленичев появился на поле на 60-й минуте вместо Карлоса Алберто при счёте 1:0 в пользу «Порту». В итоге подопечные Моуринью выиграли со счётом 3:0, а Аленичев на 75-й минуте забил последний гол в матче.
Видеообзор матча можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.