Селихов: Халк открыл мне дверь в Премьер-Лигу

Вратарь «Спартака» Александр Селихов высказал мнение, что пенальти, который он отразил от бывшего нападающего «Зенита» Халка, стал сильным импульсом в его спортивной карьере. Селихов, будучи игроком «Амкара», на 33-й минуте выездного матча 9-го тура российской Премьер-Лиги сезона-2015/16 с «Зенитом» (1:1) отразил удар бразильского игрока.
«Пенальти, отражённый от Халка, — такое не забывается. Это была моя вторая игра в стартовом составе «Амкара». Халк тогда открыл мне дверь в Премьер-Лигу. (Улыбается). Мне повезло, что в пермском клубе встретил тренера вратарей Сычёва Евгения Алексеевича. Можно сказать, судьба нас свела. Сразу стали друг друга понимать с полуслова. И до сих пор в прекрасных отношениях. Он для меня и психолог, и брат, и друг. Я бы даже сказал, Алексеич мне как отец. В этом человеке не сомневаюсь. Так вот, перед той игрой с «Зенитом» я вышел на разминку. Уходя с поля в раздевалку, сказал тренеру: «Алексеич, что-то мне страшно немного...» Он отвечает: «Да ладно, выйдешь и покажешь то, что умеешь». Вышел и хорошо сыграл — 1:1 в основное время, отразил пенальти, который пробил Халк.
После матча Сычёв ко мне подошёл: «Сань, вот ты мне на разминке сказал, что тебе не по себе, а я потом стоял и думал: бросил в клетку к тиграм и даже ножа не дал...» Теперь, спустя время, мы нередко эту ситуацию вспоминали. Мне его слова понравились», — цитирует Селихова пресс-служба клуба.
Видео с эпизодом с пенальти начинается с 52-й секунды.
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