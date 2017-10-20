Селихов: после неудачных игр была депрессия, лезли мысли об уходе из «Спартака»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал, что после перехода из «Амкара» в стан красно-белых он пережил трудный период. По словам голкипера, после неудачных, на его взгляд, матчей, у него были мысли об уходе из «Спартака».
«Самый непростой момент был после того, как у меня закончился срок аренды в «Амкаре», клуб не смог выкупить мой контракт. И мне пришлось вернуться обратно в Орёл. Аренда завершилась в декабре. С января по май я сидел, можно сказать, без дела — и это, наверное, был самый тяжёлый период. А ещё было сложно в «Спартаке». Возможно, со стороны казалось, что всё нормально, но психологически трудно. Вот представьте, ты играешь, играешь в «Амкаре». А потом — оп! Переходишь в «Спартак» — и такое ощущение, что ворота сразу же становятся в несколько раз больше. Ты стараешься делать всё возможное, чтобы выступить хорошо. Но мячи предательски залетают и залетают в сетку.
Тот момент нужно было пережить. И продолжать добросовестно относиться к своему делу. Мне дали сыграть четыре матча — с «Арсеналом», ЦСКА, «Локомотивом» и «Тосно». В двух из этих игр подвёл команду. После этого такие мысли в голову лезли: может, недостоин играть в «Спартаке»? Может, надо уйти?.. У меня какая-то депрессия была. Но после таких ошибок никогда бы не ушёл. Я, может быть, дико ленивый, но жутко упёртый. Мне очень хотелось реабилитироваться. Сейчас уже всё налаживается, и я успокоился», — цитирует Селихова пресс-служба клуба.