Лебедев: не надо махать паспортом и кричать: «Я русский, ставьте меня в основу»

Член исполкома РФС и заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев высказал мнение о лимите легионеров в РФПЛ после прошедших матчей российских команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
«Это проблема, которая стоит на повестке дня российского футбола уже лет 10. Каждый год несколько раз кто-то поднимает данный вопрос, приводя разные доводы. Нам пора самим для себя определиться, чего мы хотим. Если мы хотим подобных игр и подобных результатов, как с испанской «Севильей»; если мы хотим видеть «Зенит» на первой строчке турнирной таблицы Лиги Европы с тремя победами в трёх матчах; если мы хотим полные трибуны «Открытие Арены» и «Крестовского» во время этих матчей — пусть играют те, кто забивает. Болельщик приходит смотреть красивый футбол, приходит смотреть победы 5:1 над «Севильей». Понимаете, молодёжь ведь тоже смотрит эти матчи. После победы «Спартака» в Лиге чемпионов я вообще сказал, что эту игру необходимо отдать во все спортивные школы. Пусть по ней занятия проводят, как нужно играть в футбол.
Если мы хотим, чтобы российские команды поднимались всё выше и выше в еврокубках, то надо твёрдо себе сказать: «Не нужен нам лимит легионеров». Все попытки обосновать это тем, что наши игроки должны получать игровую практику, а при легионерах это невозможно, беспочвенны. Посмотрите, в каждом клубе есть российский футболист. В «Зените», например, играют Александр Кокорин и Андрей Лунёв. Они попадают в заявку не потому, что они русские. Ребята показывают соответствующий уровень игры. Так вот для того, чтобы наши футболисты попадали в состав, нужно не паспортом махать и бить себя в грудь, крича: «Я русский, ставьте меня в основу». Всё нужно доказывать игрой на поле. Лимит портит российский футбол, портит зрелищность, отталкивает болельщиков. В общем, одни минусы!
Я думаю, что решение уже принято. После чемпионата мира в России лимит на легионеров претерпит большие изменения и появится система «10+15». И это будет зависеть не от конкретной игры, это будет касаться заявки на весь сезон. В таком случае всё изменится. Пойдут болельщики, улучшится игра клубов. Могу сказать, что только рядом с Квинси Промесом будут расти Денис Глушаков и Александр Самедов. А рядом с русскими, но игроками среднего уровня роста никакого не будет», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.
Накануне депутат Госдумы Владимир Жириновский раскритиковал состав «Спартака» в домашнем матче Лиги чемпионов с «Севильей», который завершился победой красно-белых со счётом 5:1, отметив, что в составе российского клуба выступает много иностранных футболистов.