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Манчини: не могу быть не согласен с Путиным по поводу числа легионеров

18 октября 2017, среда. 12:50 Футбол

Главного тренера «Зенита» Роберто Манчини на пресс-конференции в преддверии домашнего матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Русенборгом» спросили, не было ли просьбы уделять большее внимание российским игрокам после слов президента России Владимира Путина о легионерах.

«Не могу быть не согласен с президентом Путиным по поводу числа легионеров в команде», — ответил итальянский специалист, слова которого передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

В начале октября Путин в ответ на слова президента «Зенита» Сергея Фурсенко, назвавшего футбол истинно русской игрой, отметил наличие большого числа иностранцев в петербургском клубе. В матче сине-бело-голубых с «Реалом Сосьедад» (3:1) в Лиге Европы в стартовом составе вышли лишь три российских игрока.

«Вот молодец Сергей. Истинно русская игра — футбол. Восемь человек иностранцев бегают на поле за „Зенит“, играют в Лиге Европы. И два гражданина Российской Федерации и один вратарь. Во молодец! Интересно вы нам всё рассказали», — заявил тогда Путин.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Владимир Путин Роберто Манчини Сергей Фурсенко Лимит на легионеров
Новости. Футбол
18 октября 2017, среда
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