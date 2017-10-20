Аленичев: в «МЮ» Моуринью нашёл необходимый баланс между атакой и обороной

Экс-наставник «Спартака», ныне главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев, которому 20 октября исполнилось 45 лет, в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко вспомнил специалистов, благодаря которым состоялся как футболист. В числе прочего Аленичев поделился мнением о главном тренере «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, под руководством которого он в составе «Порту» выиграл Лигу чемпионов в 2004 году.
«Тогда мы играли больше на атаку, в футбол комбинационный, интересный. В последние годы Жозе повёл линию в сторону более оборонительной игры. Если это даёт результат, почему нет? Все болельщики хотят, чтобы их команды играли, как «Барселона» Гвардиолы, но это невозможно. Нужно отталкиваться и от силы соперника, и от своей команды – от массы нюансов. А с другой стороны, посмотрите, сколько «Манчестер» при Моуринью забивает. Думаю, он нашёл необходимый баланс между атакой и обороной.
У Жозе феноменальный объём знаний, приобретённых с Робсоном, ван Галом в «Барселоне» и потом в самостоятельной практике, но он продолжает учиться и совершенствоваться. Фанат своего дела, Моуринью 24 часа в сутки думает о футболе, ночами напролёт читает о футболе, обсуждает футбол. В этом, наверное, и заключается секрет его успеха. Счастлив, что в моей судьбе был такой выдающийся мастер», — сказал Аленичев.