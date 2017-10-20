Арустамян: «Спартак» всерьёз рассматривал вариант с арендой Диего Косты

Спортивный комментатор Нобель Арустамян рассказал, что московский «Спартак» во время летнего трансферного окна хотел арендовать у «Челси» нападающего Диего Косту. Об этом журналист поведал в эфире канала «Ставка TV» в YouTube.
«Массимо Каррера, который, как любой нормальный тренер, всегда хочет сильных футболистов, обсуждал вариант аренды нападающего «Челси» Диего Косты, который разругался с Антонио Конте и мечтал оказаться в «Атлетико», где сможет играть с января.
«Спартак» реально рассматривал вариант с арендой футболиста до конца календарного года, буквально на четыре месяца. Были некоторые контакты руководства красно-белых с «Челси», но этот вариант был практически невозможен, потому что сам Диего Коста не хотел рассматривать другие варианты, кроме перехода в «Атлетико», — рассказал Арустамян.