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СМИ: Роналду будет признан лучшим игроком года в мире по версии ФИФА

20 октября 2017, пятница. 15:48 Футбол

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду будет признан лучшим футболистом года в мире по версии ФИФА, утверждает испанское издание Marca. Помимо него на эту премию были номинированы Лионель Месси («Барселона») и Неймар («ПСЖ»).

Церемония вручения наград ФИФА в нынешнем году состоится 23 октября в Лондоне. На ней определятся лучшие сразу в нескольких номинациях: лучший игрок среди мужчин, лучший игрок среди женщин, лучший мужской тренер, лучший женский тренер, лучший голкипер, а также лучший игрок.

Издание отмечает, что лучшим тренером года по версии ФИФА будет признан наставник «Реала» Зинедин Зидан, а лучшим голкипером (эта премия ФИФА вручается впервые) — страж ворот «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон.

В прошлом сезоне Роналду стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 12 голов в 13 матчах, и был признан лучшим футболистом Европы по версии УЕФА.

Роналду, Месси и Неймар — претенденты на звание лучшего игрока 2017 года
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона ФК ПСЖ ФК Реал Мадрид Ювентус Джанлуиджи Буффон Зинедин Зидан Криштиану Роналду Лионель Месси Неймар ФИФА
Новости. Футбол
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