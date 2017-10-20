СМИ: Роналду будет признан лучшим игроком года в мире по версии ФИФА

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду будет признан лучшим футболистом года в мире по версии ФИФА, утверждает испанское издание Marca. Помимо него на эту премию были номинированы Лионель Месси («Барселона») и Неймар («ПСЖ»).
Церемония вручения наград ФИФА в нынешнем году состоится 23 октября в Лондоне. На ней определятся лучшие сразу в нескольких номинациях: лучший игрок среди мужчин, лучший игрок среди женщин, лучший мужской тренер, лучший женский тренер, лучший голкипер, а также лучший игрок.
Издание отмечает, что лучшим тренером года по версии ФИФА будет признан наставник «Реала» Зинедин Зидан, а лучшим голкипером (эта премия ФИФА вручается впервые) — страж ворот «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон.
В прошлом сезоне Роналду стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 12 голов в 13 матчах, и был признан лучшим футболистом Европы по версии УЕФА.