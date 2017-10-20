Каррера: не радовался тому, что ЦСКА проиграл «Базелю» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера полагает, что неудача «Зенита» в последнем матче РФПЛ с тульским «Арсеналом» (0:1) и поражение ЦСКА от «Базеля» (0:2) в Лиге чемпионов никаким образом не влияют на его команду.
«Не обращаем внимания на соперников по чемпионату, а смотрим на себя. Я стараюсь максимально уделять внимание «Спартаку», а остальное меня не касается. Наша цель — максимально отдаваться своему делу. Это не значит, что я желаю кому-то чего-то плохого. Мне всё равно, кто и как играет. Жалко только, что у российского клуба что-то не получается в Европе. Я не радовался тому, что ЦСКА проиграл «Базелю» в Лиге чемпионов», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
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