Бюрки подписал новый контракт с дортмундской «Боруссией»

Дортмундская «Боруссия» официально объявила о продлении контракта с вратарём команды Романом Бюрки. Новое соглашение со швейцарским голкипером рассчитано до 30 июня 2021 года.
«Очень рад, что „Боруссия“ поверила в меня, особенно в это непростое время. Горд и невероятно счастлив быть вратарём этой прекрасной команды, ради которой я отдаюсь без остатка», — отметил Бюрки.
Бюрки провёл восемь матчей в текущем сезона чемпионата Германии, пропустив пять голов. Он перешёл в «Боруссию» в 2015 году из «Фрайбурга».
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